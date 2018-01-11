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Obiang e Bessa obiettivi concreti per il centrocampo: ora Corvino preme sull'acceleratore

Tuttosport in edicola oggi afferma che Carlos Sanchez è in uscita a centrocampo, al pari di Cristoforo: la Fiorentina, scrive il quotidiano, sonda il terreno per Pedro Obiang, ex Sampdoria ora al West...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 gennaio 2018 10:48
Obiang e Bessa obiettivi concreti per il centrocampo: ora Corvino preme sull'acceleratore -
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Tuttosport in edicola oggi afferma che Carlos Sanchez è in uscita a centrocampo, al pari di Cristoforo: la Fiorentina, scrive il quotidiano, sonda il terreno per Pedro Obiang, ex Sampdoria ora al West Ham. In mezzo si punta anche su Daniel Bessa, in uscita dall'Hellas Verona. Corvino potrebbe infittire i rapporti con i due giocatori in questi giorni.

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