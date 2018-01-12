Lazio, forti contatti con Viviani. In caso di fallimento nuovo tentativo a Giugno..

Secondo Tuttosport per la Lazio spuntano tre nomi: Mirko Valdifiori, Daniel Bessa e Federico Viviani, tutti e tre finiti sul taccuino viola

Secondo Tuttosport per il centrocampo della Lazio spuntano tre nomi: Mirko Valdifiori, Daniel Bessa e Federico Viviani, tutti e tre finiti sul taccuino degli appunti anche della Fiorentina. Sull’ultimo c’è da tempo l’interesse dei viola ma il club biancoceleste è pronto a dare l’assalto almeno a uno di questi già a partire dalle prossime ore. In caso di fallimento, si legge, la Lazio ci riproverà a Giugno