Dopo Capoue, tra Torino e Fiorentina si apre una nuova sfida per un centrocampista del Verona...

In mezzo a tante ipotesi e ricostruzioni poco esaltanti, spunta anche Daniel Bessa tra i nomi accostati alla Fiorentina sul mercato. Il centrocampista italo-brasiliano del Verona, infatti, potrebbe pa...

In mezzo a tante ipotesi e ricostruzioni poco esaltanti, spunta anche Daniel Bessa tra i nomi accostati alla Fiorentina sul mercato. Il centrocampista italo-brasiliano del Verona, infatti, potrebbe partire già a gennaio. Su di lui – secondo quanto riporta Tuttosport – ci sarebbe l’interesse del Torino ma anche della Fiorentina. Il giocatore classe ’93 ha una valutazione che si aggira attorno ai 5 milioni di euro.