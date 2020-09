Indiscrezione Ceccherini: accordo totale con l’Hellas. Ultima in viola a San Siro? Pradè vuole prima un sostituto

di Marco Collini

Federico Ceccherini sta dimostrando anche in questa stagione quanto di buono aveva fatto nelle precedenti due annate. Arrivato in sordina durante la seconda era Corvino, fu subito messo in ironica simbiosi con l’omonimo artista fiorentino (Massimo Ceccherini ndr.). Dal suo arrivo al Crotone ha totalizzato 32 presenze in campionato, perdipiù da rincalzo, ma sempre positivo quando è chiamato all’ordine.

Dall’arrivo in panchina di Iachini, il tecnico lo vede come prima alternativa a capitan Pezzella e data l’assenza di quest’ultimo Federico ha visto il campo in entrambe le gare della Fiorentina.

Il mercato però non si ferma, infatti secondo quanto raccolto da Labaroviola.com quella di Milano potrebbe esser stata l’ultima sua gara in maglia viola. Da Verona il tecnico Juric lo ha espressamente richiesto come puntello per la sua difesa. C’è l’accordo totale fra l’entourage e la società scaligera. Unico ostacolo, Pradè vuole prima prendere un sostituto. Con Fazio a Firenze, Ceccherini avrebbe la strada spianata verso la città dell’Arena.

LEGGI ANCHE: VIETATO CEDERE, SERVONO UNA PUNTA..