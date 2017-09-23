Primavera, sconfitta di misura con l'Hellas e niente primo posto

La Fiorentina Primavera perde di misura contro l'Hellas Verona (per effetto della rete di Saveljevs al 70') e fallisce la possibilità di andare al comando della classifica in solitaria. I viola sono o...

La Fiorentina Primavera perde di misura contro l'Hellas Verona (per effetto della rete di Saveljevs al 70') e fallisce la possibilità di andare al comando della classifica in solitaria. I viola sono ora fermi al secondo posto e dovranno cercare di rifarsi rapidamente.