Incredibile Cassano! Ci ripensa di nuovo rispetto a stamani: "Hellas, voglio continuare a giocare, ho sbagliato"

Incredibile Antonio Cassano: dopo che stamattina aveva deciso di rescindere il contratto con il Verona, firmato appena una settimana fa, cambia di nuovo idea: "Voglio comunicare la mia scelta. Ho parl...

Incredibile Antonio Cassano: dopo che stamattina aveva deciso di rescindere il contratto con il Verona, firmato appena una settimana fa, cambia di nuovo idea: "Voglio comunicare la mia scelta. Ho parlato stamattina, ho avuto un momento di debolezza, ma la mia volontà è di continuare a giocare. A volte faccio scelte sbagliate, di pancia, ma io questa scommessa la voglio vincere. Stamattina stavo sbagliando per l’ennesimavolta, sono convinto che riuscirò a vincere la mia scommessa. Non smetto, vado avanti”.