Fiorentina shock al Franchi, Keane raddoppia al 20'
Avvio shockante della Fiorentina che si vede sotto di due gol al 20' del primo tempo. Matos scappa sulla destra, vince uno spalla a spalla
A cura di Redazione Labaroviola
28 gennaio 2018 15:11
Avvio shockante della Fiorentina che si vede sotto di due gol al 20' del primo tempo. Matos scappa sulla destra, vince uno spalla a spalla con Veretout e entra in area. Dopo una carambola, si avventa sul pallone Keane che da 0 metri non sbaglia.
Pessima partita della Fiorentina, incapace di reagire alle reti