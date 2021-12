Tudor: “Meritavamo di vincere noi, dovevamo chiuderla nel primo tempo, pensato di vincerla”

Il Verona pareggia 1-1 contro la Fiorentina e chiude il 2021 tornando a fare punti. A fine gara il tecnico Igor Tudor è sembrato soddisfatto per quanto fatto dai suoi, parlando così a DAZN della gara del Bentegodi: “Mi sono arrabbiato sul gol di Castrovilli, chiaro che dispiace prendere gol a nove dalla fine. Penso però che abbiamo fatto una bella gara, potevamo chiuderla nel primo tempo. Loro sono una squadra forte, con davanti uno dei giocatori più forti al mondo. Noi abbiamo tanti problemi di formazione, faccio i complimenti alla squadra per quanto fatto. Abbiamo fatto 24 punti ma possiamo fare ancora meglio”.

Un bilancio delle prime tredici partite col Verona?

“Abbiamo fatto come detto molto bene. Nelle ultime partite abbiamo avuto tanti problemi in squadra. Questo mi dà fiducia per quando ritorneremo a pieno regime; credo inoltre che alcuni giocatori possano crescere ancora.

Come regalo di Natale cosa chiederebbe?

“Chiederei questo Vlahovic visto oggi, ma sono esagerato lo so, è una battuta”. Lo riporta TMW

DOMANI A FIRENZE ARRIVA IKONE’