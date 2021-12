TMW, Ikonè alla Fiorentina. Domani a Firenze, 16 milioni al Lille più 8 di bonus, 15% rivendita

Novità importante per il mercato della Fiorentina, tra poco in campo contro l’Hellas Verona. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, domani Jonathan Ikoné sarà a Firenze per un primo test fisico. Qualora dovesse andar bene, rientrerebbe a Lille per far ritorno in Italia la prossima settimana. I dettagli dell’affare: ai francesi 16,5 milioni di euro, tra i 6 e gli 8 di bonus e il 15% della futura plusvalenza.

