Accordo tra Verona e Fiorentina, Benassi a Firenze per visite mediche. Non ha mai giocato

Secondo quanto riporta Hellaslive, il centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito al Verona, Marco Benassi, afflitto da diversi mesi da un problema al polpaccio destro, in accordo tra l’area medica e sportiva di Hellas Verona e Fiorentina, si trova a Firenze per svolgere le visite mediche specialistiche. La priorità dei due club in questo momento, è solo la guarigione del ragazzo, classe 1994 arrivato in estate in gialloblù con la formula del prestito con diritto di riscatto.

