Nazione, Sottil, il Cagliari vuole riscattarlo subito ma la Fiorentina non accetterà. La situazione…

Il Cagliari ha avuto in questo inizio di stagione una bella sorpresa. Il nome? Riccardo Sottil. Da quando è arrivato in Sardegna ha segnato tre gol e fatto due assist, la scorsa estate è arrivato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Fiorentina. I sardi a gennaio potrebbero chiedere già ai viola la possibilità di adottare l’opzione obbligatoria. Difficile che la Fiorentina decida di privarsi di Sottil a titolo definitivo, un giocatore che può essere riportato in riva all’Arno la prossima stagione per puntarci. Lo riporta La Nazione oggi in edicola.

