Nazione, Commisso e la sua punizione ai giocatori della Fiorentina: in ritiro almeno fino a sabato

Rocco Commisso è ancora una furia dopo la prestazione da incubo della Fiorentina a Bergamo contro l’Atalanta. I viola ora sono in ritiro almeno fino a sabato sera, per ora non c’è stato nessun confronto diretto con i calciatori. Il presidente gigliato ha preferito essere in costante contatto solamente con i suoi dirigenti. La tensione è palpabile all’interno dello spogliatoio viola. Questo sembra essere il primo provvedimento punitivo preso da Commisso nei confronti dei propri tesserati. Lo riporta La Nazione.

