L'Hellas Verona fa gli auguri alla Fiorentina: "Ci vediamo il 10 settembre"
Arrivano anche gli auguri - per il 91esimo compleanno della Fiorentina - da parte dell'Hellas Verona. La squadra gialloblù ha affidato questo messaggio a twitter: "In questa serata di agosto facciamo...
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2017 23:19
Arrivano anche gli auguri - per il 91esimo compleanno della Fiorentina - da parte dell'Hellas Verona. La squadra gialloblù ha affidato questo messaggio a twitter: "In questa serata di agosto facciamo tanti auguri alla Fiorentina...e ci vediamo il 10 settembre".