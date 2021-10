Gonzalez out? Mandorlini ha la soluzione: “Castrovilli può giocare esterno. Ha gamba e strappo”

ITALIANO “Deve trovare ancora un po’ l’equilibrio, ma ha fatto bene. Forse è arrivata qualche sconfitta di troppo, ma siamo all’inizio di un percorso e per questo vuole pazienza. Si vede comunque la mano dell’allenatore e la squadra lo sta seguendo”.

CASTROVILLI “Da lui ci si aspetta sempre di più perché ha le qualità e la forza per fare meglio. Non è al top della forma adesso, ma c’è tempo e deve dare di più. Ho grande fiducia che Italiano riesca a migliorarlo. Può fare l’esterno? Per me può giocare in tutti i ruoli perché la gamba ce l’ha. In mezzo al campo ci vogliono dei tempi diversi di gioco, non è così semplice. Sull’esterno forse con movimenti coordinati sarebbe un compito più leggero. Se serve in mezzo al campo alla Fiorentina Italiano fa bene ad utilizzarlo lì. Ma Ripeto, per me Castrovilli non ha problemi a giocare esterno a destra o a sinistra così come non li ha a giocare mezzala destra o mezzala sinistra. È un calciatore che strappa”.

SPEZIA “È una squadra che gioca. La Fiorentina ha qualcosa in più, ma sono sempre partite difficili. Lo Spezia affronta tutti a viso aperto, ma soprattutto in Serie A l’aspetto tecnico è importante e i viola da quel punto di vista sono nettamente superiori”.

