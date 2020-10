L’allenatore del Padova ha lasciato delle dichiarazioni sulla sfida di domani in Coppa Italia contro la Fiorentina.

Ecco le sue parole: “Quando prepararo le gare cerco sempre di fare in modo di avere una squadra che prepara la partita in una certa maniera, ma non so se ho trovato la squadra, so che posso contare su molti calciatori bravi che si possono mettere in discussione. Qualche errore lo abbiamo fatto sotto pressione però sono contento, difficile aggiungere altro. Adesso mercoledì abbiamo una partita bella da giocare con la Fiorentina, ne avremmo fatto a meno, ma siamo sulla strada buona”.

