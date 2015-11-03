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Notizie Padova Fiorentina

Primo goal tra i professionisti per Harder: con un tiro dalla distanza decide Padova-Entella (VIDEO)

22 settembre 2025 13:08

Harder al Padova, ma prima rinnova con la Fiorentina. Contratto fino al 2029 e opzione per altre 3 stagioni

11 luglio 2025 17:24

Ora è anche ufficiale: Harder è del Padova. Il classe 2005 si trasferisce in prestito secco dalla Fiorentina

11 luglio 2025 16:50

TMW: "Prima esperienza nei professionisti per Harder. Andrà in prestito secco al Padova in Serie B"

09 luglio 2025 14:00

Di Marzio rivela: "Harder in arrivo al Padova dalla Fiorentina, giocherà con il Papu Gomez"

09 luglio 2025 10:44

Fiorentina sulle tracce di Vasic. Ma il centrocampista bosniaco del Padova piace anche a Monza e Roma

28 febbraio 2023 14:22

La Fiorentina mette gli occhi su Vasic, giovane talento del Padova che sta stregando la Serie C

28 settembre 2022 13:15

Cacia: "Per Italiano Fiorentina potrebbe essere un trampolino verso i top club. Vlahovic dovrà riconfermarsi"

01 luglio 2021 15:27

Il tampone effettuato ad i tre tesserati del Padova é risultato negativo. Domattina nuovo test

29 ottobre 2020 20:56

CorSport, Fiorentina-Padova era a rischio rinvio, Commisso ha preferito seguirla in streaming

29 ottobre 2020 10:14

Tuttosport, la Fiorentina passa il turno di Coppa Italia ma che brividi! Terracciano evita la figuraccia

29 ottobre 2020 09:59

Nazione, Ribery, la Fiorentina ha ritrovato il suo leader. Questa è l'ottima notizia della gara di ieri

29 ottobre 2020 09:00

Gazzetta, la Fiorentina soffre (e non poco) contro il Padova. Prova sicuramente non piaciuta a Commisso

29 ottobre 2020 08:48

Vice Iachini: "Ottima prova. Abbiamo fatto una grande prestazione. Rimonta? Problema di testa"

28 ottobre 2020 20:06

Cutrone lascia il campo pieno di rabbia: "Ma perchè proprio io? Non potevo giocare un altro po'?"

28 ottobre 2020 19:20

Al 51' il Padova riapre la partita. Grande gol in sforbiciata di Santini che batte Terracciano

28 ottobre 2020 18:57

Al 32' la Fiorentina raddoppia contro il Padova. Primo gol in maglia viola per Callejon

28 ottobre 2020 18:14

Al 10' la Fiorentina sblocca la partita al Franchi grazie alla rete di Venuti

28 ottobre 2020 17:51

Fiorentina-Padova si giochera', ritardo causato da un membro dello staff sanitario ospite positivo

28 ottobre 2020 16:28

Fiorentina-Padova in diretta, come vederla, orario e tutte le informazione sul match viola

28 ottobre 2020 13:19

Ribery sta bene, ma non verrà impiegato nella sfida contro il Padova in coppa. Il motivo...

28 ottobre 2020 13:11

Coppa Italia, oggi Fiorentina-Padova. Chi passa il turno va contro la vincente di Udinese-Vicenza. L'Inter...

28 ottobre 2020 09:14

I convocati della Fiorentina per la gara contro il Padova. Out Pezzella, ci sono Ribery e Lirola

27 ottobre 2020 19:56

Fiorentina-Padova: viola obbligati a vincere, i veneti per scrivere una favola

27 ottobre 2020 14:10

La RAI oscura la Fiorentina in Coppa Italia, la gara col Padova non si vedrà. Il motivo...

27 ottobre 2020 13:40

Fiorentina-Padova non sarà visibile, in TV preferite altre partite e niente streaming. A meno che...

26 ottobre 2020 16:12

Mandorlini: "Avremmo fatto a meno della gara con la Fiorentina"

26 ottobre 2020 14:20

Coppa Italia, Fiorentina-Padova si giocherà mercoledì 28 ottobre alle ore 18 al Franchi

15 ottobre 2020 00:14

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