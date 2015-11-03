Notizie Padova Fiorentina

Primo goal tra i professionisti per Harder: con un tiro dalla distanza decide Padova-Entella (VIDEO)
22 settembre 2025 13:08
Harder al Padova, ma prima rinnova con la Fiorentina. Contratto fino al 2029 e opzione per altre 3 stagioni
11 luglio 2025 17:24
Ora è anche ufficiale: Harder è del Padova. Il classe 2005 si trasferisce in prestito secco dalla Fiorentina
11 luglio 2025 16:50
TMW: "Prima esperienza nei professionisti per Harder. Andrà in prestito secco al Padova in Serie B"
09 luglio 2025 14:00
Di Marzio rivela: "Harder in arrivo al Padova dalla Fiorentina, giocherà con il Papu Gomez"
09 luglio 2025 10:44
Fiorentina sulle tracce di Vasic. Ma il centrocampista bosniaco del Padova piace anche a Monza e Roma
28 febbraio 2023 14:22
La Fiorentina mette gli occhi su Vasic, giovane talento del Padova che sta stregando la Serie C
28 settembre 2022 13:15
Cacia: "Per Italiano Fiorentina potrebbe essere un trampolino verso i top club. Vlahovic dovrà riconfermarsi"
01 luglio 2021 15:27
Il tampone effettuato ad i tre tesserati del Padova é risultato negativo. Domattina nuovo test
29 ottobre 2020 20:56
CorSport, Fiorentina-Padova era a rischio rinvio, Commisso ha preferito seguirla in streaming
29 ottobre 2020 10:14
Tuttosport, la Fiorentina passa il turno di Coppa Italia ma che brividi! Terracciano evita la figuraccia
29 ottobre 2020 09:59
Nazione, Ribery, la Fiorentina ha ritrovato il suo leader. Questa è l'ottima notizia della gara di ieri
29 ottobre 2020 09:00
Gazzetta, la Fiorentina soffre (e non poco) contro il Padova. Prova sicuramente non piaciuta a Commisso
29 ottobre 2020 08:48
Vice Iachini: "Ottima prova. Abbiamo fatto una grande prestazione. Rimonta? Problema di testa"
28 ottobre 2020 20:06
Cutrone lascia il campo pieno di rabbia: "Ma perchè proprio io? Non potevo giocare un altro po'?"
28 ottobre 2020 19:20
Al 51' il Padova riapre la partita. Grande gol in sforbiciata di Santini che batte Terracciano
28 ottobre 2020 18:57
Al 32' la Fiorentina raddoppia contro il Padova. Primo gol in maglia viola per Callejon
28 ottobre 2020 18:14
Al 10' la Fiorentina sblocca la partita al Franchi grazie alla rete di Venuti
28 ottobre 2020 17:51
Fiorentina-Padova si giochera', ritardo causato da un membro dello staff sanitario ospite positivo
28 ottobre 2020 16:28
Fiorentina-Padova in diretta, come vederla, orario e tutte le informazione sul match viola
28 ottobre 2020 13:19
Ribery sta bene, ma non verrà impiegato nella sfida contro il Padova in coppa. Il motivo...
28 ottobre 2020 13:11
Coppa Italia, oggi Fiorentina-Padova. Chi passa il turno va contro la vincente di Udinese-Vicenza. L'Inter...
28 ottobre 2020 09:14
I convocati della Fiorentina per la gara contro il Padova. Out Pezzella, ci sono Ribery e Lirola
27 ottobre 2020 19:56
Fiorentina-Padova: viola obbligati a vincere, i veneti per scrivere una favola
27 ottobre 2020 14:10
La RAI oscura la Fiorentina in Coppa Italia, la gara col Padova non si vedrà. Il motivo...
27 ottobre 2020 13:40
Fiorentina-Padova non sarà visibile, in TV preferite altre partite e niente streaming. A meno che...
26 ottobre 2020 16:12
Mandorlini: "Avremmo fatto a meno della gara con la Fiorentina"
26 ottobre 2020 14:20
Coppa Italia, Fiorentina-Padova si giocherà mercoledì 28 ottobre alle ore 18 al Franchi
15 ottobre 2020 00:14
Archivio