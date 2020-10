La RAI oscura la Fiorentina in Coppa Italia, la gara col Padova non si vedrà. Il motivo…

La notizia era trapelata già ieri ma adesso è pressochè ufficiale. Dopo che lo stadio è stato chiuso per ovvi e giustificati motivi, la gara di Coppa Italia contro il Padova non sarà visibile nemmeno in televisione.

Questo a causa della RAI che ha pagato per i diritti della partita ma ha deciso allo stesso tempo di non trasmetterla nè in televisione nè in streaming. La Fiorentina ha tentato di prendere accordi con la RAI per la trasmissione del match sui suoi canali social, ma l’emittente ha rifiutato oscurando di fatto la partita di Castrovilli e compagni.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, NIENTE FIORENTINA NEL FUTURO DI FARAONI: HA RINNOVCATO CON L’HELLAS VERONA FINO AL 2024