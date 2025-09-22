Primo goal tra i professionisti per Harder: con un tiro dalla distanza decide Padova-Entella (VIDEO)

Nella giornata di ieri oltre alla partita tra la Fiorentina e Como si è giocata in Serie B la partita tra Padova ed Entella terminata per 2-1 in favore dei padroni di casa. Partita decisa da un gran g...

Nella giornata di ieri oltre alla partita tra la Fiorentina e Como si è giocata in Serie B la partita tra Padova ed Entella terminata per 2-1 in favore dei padroni di casa. Partita decisa da un gran goal del giovane centrocampista di proprietà della Fiorentina Jonas Harder.

Harder infatti in questa stagione è andato a giocare in prestito al Padova, e fin qui si sta ritagliando un suo spazio importante. 4 presenze di cui 1 da titolare e 127 minuti già giocati.

Anche ieri è partito dalla panchina me è entrato alla grande. Subentrato al minuto 70 dopo appena 4 minuti ha ricevuto palla al limite dell'area con tanto spazio, stop e tiro da fuori area all'incrocio. Primo goal tra i professionisti che vale i primi 3 punti per il suo Padova e il premio di migliore in campo a fine partita