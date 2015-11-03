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Notizie Harder Fiorentina

Primo goal tra i professionisti per Harder: con un tiro dalla distanza decide Padova-Entella (VIDEO)

22 settembre 2025 13:08

TMW: "Harder al Milan, il retroscena: la Fiorentina ci aveva provato prima che andasse allo Sporting"

25 agosto 2025 17:42

Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha chiesto Harder in prestito, no dello Sporting, vuole 20 milioni”

12 agosto 2025 08:57

Dal Portogallo: sondaggio per Conrad Harder dello Sporting Lisbona, no al prestito.

11 agosto 2025 10:47

TMW: "Prima esperienza nei professionisti per Harder. Andrà in prestito secco al Padova in Serie B"

09 luglio 2025 14:00

Di Marzio rivela: "Harder in arrivo al Padova dalla Fiorentina, giocherà con il Papu Gomez"

09 luglio 2025 10:44

Di Marzio annuncia: "Harder va in prestito al Padova, ma prima rinnova il contratto con la Fiorentina"

25 giugno 2025 22:48

Harder: "Sogno di restare alla Fiorentina, il 4-2 alla Juventus il ricordo più bello da tifoso"

03 giugno 2025 12:03

Di Marzio rivela: "Il Modena è interessato al centrocampista della Fiorentina Harder"

28 maggio 2025 13:02

Harder: "Sogno di giocare stabilmente nella Fiorentina e di vincere un Mondiale da protagonista"

17 febbraio 2025 14:06

Harder: "Esordito con la maglia che ho sempre tifato e nello stadio che ho sempre sognato&#xfe0f;"

12 dicembre 2024 23:28

TMW rivela: "La Fiorentina si era mossa su Harder in estate. Lo Sporting ha poi offerto 21 milioni"

10 dicembre 2024 16:43

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