Notizie Harder Fiorentina

Primo goal tra i professionisti per Harder: con un tiro dalla distanza decide Padova-Entella (VIDEO)
22 settembre 2025 13:08
TMW: "Harder al Milan, il retroscena: la Fiorentina ci aveva provato prima che andasse allo Sporting"
25 agosto 2025 17:42
Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha chiesto Harder in prestito, no dello Sporting, vuole 20 milioni”
12 agosto 2025 08:57
Dal Portogallo: sondaggio per Conrad Harder dello Sporting Lisbona, no al prestito.
11 agosto 2025 10:47
TMW: "Prima esperienza nei professionisti per Harder. Andrà in prestito secco al Padova in Serie B"
09 luglio 2025 14:00
Di Marzio rivela: "Harder in arrivo al Padova dalla Fiorentina, giocherà con il Papu Gomez"
09 luglio 2025 10:44
Di Marzio annuncia: "Harder va in prestito al Padova, ma prima rinnova il contratto con la Fiorentina"
25 giugno 2025 22:48
Harder: "Sogno di restare alla Fiorentina, il 4-2 alla Juventus il ricordo più bello da tifoso"
03 giugno 2025 12:03
Di Marzio rivela: "Il Modena è interessato al centrocampista della Fiorentina Harder"
28 maggio 2025 13:02
Harder: "Sogno di giocare stabilmente nella Fiorentina e di vincere un Mondiale da protagonista"
17 febbraio 2025 14:06
Harder: "Esordito con la maglia che ho sempre tifato e nello stadio che ho sempre sognato️"
12 dicembre 2024 23:28
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