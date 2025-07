Di Marzio rivela: “Harder in arrivo al Padova dalla Fiorentina, giocherà con il Papu Gomez”

Secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio Jonas Harder andrà a giocare in Serie B la prossima stagione. Infatti il giornalista sul suo sito ha rivelato che Harder si sta per unire al Padova, squadra neopromossa in Serie B ed una delle più attive sul mercato avendo già chiuso anche il colpo Papu Gomez. Queste le parole di Di Marzio:

“Padova, non solo Papu. In arrivo Jonas Harder dalla Fiorentina e Lorenzo Villa dalla Juventus. La trattativa per Luca Di Maggio dell’Inter è in stand-by. Anche Baselli atteso per le visite mediche. Per il reparto esterni, in lista Ghiglione e Sala.”