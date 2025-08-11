Dal Portogallo: sondaggio per Conrad Harder dello Sporting Lisbona, no al prestito.

La Fiorentina ha manifestato interesse per Conrad Harder, giovane e fisico centravanti dello Sporting Lisbona. A riportarlo è il quotidiano portoghese Record, secondo cui il classe 2005 danese è ritenuto cedibile dal club lusitano, che sta valutando diverse offerte, tra cui quella del Lipsia — alla ricerca di un rinforzo in attacco dopo la cessione di Sesko al Manchester United.

Il club viola avrebbe chiesto il giocatore in prestito, ma si sarebbe scontrato con le richieste dello Sporting, intenzionato a cedere Harder solo a titolo definitivo o comunque in cambio di una somma significativa. Una richiesta ritenuta eccessiva dalla Fiorentina, che per il momento avrebbe deciso di defilarsi.