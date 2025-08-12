Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha chiesto Harder in prestito, no dello Sporting, vuole 20 milioni”

Negli scorsi giorni poi c’è stato un contatto per un altro attaccante. Anche lui è un vecchio pallino, si tratta di Conrad Harder: danese, classe 2005 e già adocchiato da Pradè e i suoi un anno fa, alla fine l’estate scorsa la spuntò lo Sporting Club, che lo pagò 21 milioni (bonus compresi). Nell’annata appena conclusa è stato impiegato come vice Gyokeres ma anche come spalla dello svedese, adesso i lusitani lo vorrebbero venderebbe solo per una cifra vicina ai 20 milioni, mentre la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni per il prestito, scontrandosi contro il no dello Sporting. Lo scrive il Corriere dello Sport.