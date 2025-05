Di Marzio rivela: “Il Modena è interessato al centrocampista della Fiorentina Harder”

Il Modena è su Jonas Harder, giovane centrocampista di proprietà della Fiorentina che ha già esordito in prima squadra

Dopo aver concluso la stagione 2024/2025 alla metà del tabellone del campionato cadetto, il Modena ha iniziato a programmare la prossima stagione.

Soprattutto per quanto riguarda il mercato: il club ha infatti messo gli occhi su Jonas Harder della Fiorentina. Con 45 punti conquistati in 38 giornate, il Modena ha chiuso il proprio campionato di Serie B all’undicesimo posto in classifica. Un risultato molto simile a quello raggiunto l’anno prima, volto a dare continuità al club gialloblù. Ma gli occhi sono già puntati al futuro.

Un obiettivo è infatti Jonas Harder, giovane calciatore della Fiorentina che in stagione ha collezionato 36 presenza tra Primavera e Conference League con 1 gol segnato e 4 assist. Il classe 2005, che nel palmares vanta una Coppa e una Supercoppa Primavera, compare da tempo anche nel giro della Nazionale: sono 8 le presenze collezionate con l’under 19 e 6 con l’under 20 per il giovane Azzurro. Parliamo di un centrocampista molto giovane, classe 2005, che ha passato la stagione giocando con i viola in Primavera 1. Lo scrive Gianluca Di Marzio