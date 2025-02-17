Harder: "Sogno di giocare stabilmente nella Fiorentina e di vincere un Mondiale da protagonista"

Il giovane talento viola ha espresso i suoi sogni e desideri per il suo futuro con la maglia gigliata e con la Nazionale

Ai canali ufficiali viola ha parlato il giovane prospetto della Fiorentina Jonas Harder che ha detto la sua riguardo al suo futuro: "Il calcio è la mia passione, ci gioco da quando ho 4 anni e tutti in famiglia lo seguono. In particolare seguono la Fiorentina che è la squadra che tifo da sempre. L'esordio al Franchi è stata l'emozione più grande della mia vita e non me la dimenticherò mai perché ci vado da quando sono piccolo a tifare."

Sulle caratteristiche: "A centrocampo ho giocato in tutti i ruoli, mi piacerebbe mettermi davanti alla difesa e giocare da regista. Quando mi sono allenato in prima squadra, ho sempre ammirato Bonaventura e Adli che sono completi e da cui ho cercato di rubare qualcosa."

Sul futuro: "Mi piacerebbe stare stabilmente nella Fiorentina e giocare con regolarità, non ho obbiettivi precisi. Mi piacerebbe vincere un mondiale. Questo è il mio sogno più grande."