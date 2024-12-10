TMW rivela: "La Fiorentina si era mossa su Harder in estate. Lo Sporting ha poi offerto 21 milioni"

La Fiorentina aveva messo gli occhi su Conrad Harder, ma lo Sporting Lisbona ha chiuso l’affare con un’offerta da 21 milioni

In vista della sessione di mercato di gennaio, la Fiorentina si muove per individuare un vice Kean da regalare a Palladino. Nel frattempo, emerge un retroscena risalente alla scorsa estate: il club viola era interessato al giovane centravanti danese Conrad Harder, classe 2005, che poi è approdato allo Sporting Lisbona. Il talento danese, già autore di 8 gol in 1128 minuti giocati, rappresenta uno dei prospetti più promettenti a livello internazionale.

Durante il mercato estivo, la Fiorentina aveva puntato Harder con l’obiettivo di anticipare la concorrenza, nel momento in cui si era già verificato il trasferimento di Moise Kean a Firenze. Tuttavia, lo Sporting Lisbona ha sbaragliato la concorrenza, investendo 21 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, e assicurandosi il giovane gioiello dal Nordsjaelland. Questo retroscena è stato riportato da TMW.

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