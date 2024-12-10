Adani esalta Beltran: "Giocatore forte, di pensiero e conoscenza. La sua una partita da 'professore'"

Lele Adani tesse le lodi di Beltran: "Lui ha la comprensione del gioco e si vedeva sin dall'inizio

Durante il podcast Viva el Futbol, Lele Adani ha espresso il proprio giudizio sulla Fiorentina di Raffaele Palladino dopo la vittoria ottenuta contro il Cagliari. Queste le parole dell'ex viola:

"La Fiorentina mi è piaciuta, mi è piaciuto Dodo. Mi è piaciuto come ha giocato il terzino brasiliano. Mi piace questa storia di Firenze, mi piace il lavoro che sta facendo, è una squadra che viaggia sempre bene. Mi è piaciuto molto Beltran, partita da professore. Che giocatore forte, di pensiero, di conoscenza. La cosa più difficile in Italia, e lo dico con rispetto, è far capire chi è alla gente chi capisce il calcio. Cioè la gente ti giudica pur non capendo di calcio, e questo non è capitato solo a Beltran, ma a tanti, come a De Ketelaere. Ti viene detto che sei un bidone da chi non capisce questo gioco. Chi ha la comprensione del gioco te lo dà subito il segnale, anche semplicemente stoppando la palla, e Beltran è uno di questi".

Cassano: “Palladino ha avuto il coraggio di mettere fuori Biraghi. Ha dato anche un segnale a Kean”

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