Cassano: "Palladino ha avuto il coraggio di mettere fuori Biraghi. Ha dato anche un segnale a Kean"

La Fiorentina vince in campionato e lo fa per l'ottava volta consecutiva, il pensiero di Cassano sulla squadra viola

Antonio Cassano ha parlato della Fiorentina durante il podcast Viva El Futbol, queste le parole dell'ex giocatore della Nazionale Italiana:

"La Fiorentina sta facendo qualcosa di impressionante, in questo momento dopo l'Atalanta è la squadra che mi fa divertire di più, fa un calcio bellissimo, sta migliorando. Mi ricordo le parole di Palladino ad inizio stagione quando vedeva miglioramenti che io non comprendevo, aveva ragione lui. Essendo da dentro vedeva cose che io giustamente non potevo capire e che non conoscevo. L'allenatore si sta creando la sua credibilità. Lui ha avuto il coraggio di mettere dentro Beltran, dopo che Gudmundsson si è fatto male, ha messo dentro Beltran e gli ha fatto cambiare tutto.

Biraghi lo ha prima provato e poi lo ha messo fuori, nonostante fosse il capitano. Kean non stava bene e lo ha messo in panchina. Palladino mi sta dimostrando grande personalità e grande conoscenza, quando lavori in un certo modo, con grande qualità, poi arrivano anche i risultati. Lui è partito dal 3-5-2, giocava in maniera diverso, poi ha trovato l'abito giusto per la squadra. Beltran per me è il plus della Fiorentina, anche se Kean poi finalizza il tutto. Colpani lo ha portato lui ma non sta andando bene ed ha fatto giocare Ikonè"

LA SERIE A FA ARRABBIARE IL BOLOGNA

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