La Serie A posta una foto di Italiano alla Fiorentina per il suo compleanno. Il Bologna insorge, tifosi furiosi

Clamorosa gaffe social della Serie A che nella settimana di Bologna-Fiorentina sceglie di fare gli auguri di compleanno a Vincenzo Italiano postando una foto di lui con una felpa della Fiorentina. In...

Clamorosa gaffe social della Serie A che nella settimana di Bologna-Fiorentina sceglie di fare gli auguri di compleanno a Vincenzo Italiano postando una foto di lui con una felpa della Fiorentina. In meno di qualche minuto sotto il post si è scatenato il putiferio con i commenti dei tifosi rossoblu infuriati e anche quello della stessa società perplessa sulla scelta della foto.

Dopo pochi minuti il post è stato rimosso e successivamente rifatto con una foto di Vincenzo Italiano al Bologna per la gioia dei tifosi Bolognesi e del canale social del Bologna. Una piccola gaffe social da parte della Serie A per movimentare ancora di più un derby dell'Appenino che ha già diversi spunti di interesse.

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