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Bove domani si mette il defibrillatore sottocutaneo ma poi potrà toglierlo. Serve per capire le sue condizioni

Edoardo Bove domani verrà impiantato un defibrillatore sottocutaneo per il malore accusato il 1° dicembre nel corso di Fiorentina-Inter: l'intervento verrà effettuato presso l'Utic, l'Unità di terapia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2024 22:11
Bove domani si mette il defibrillatore sottocutaneo ma poi potrà toglierlo. Serve per capire le sue condizioni -
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Edoardo Bove domani verrà impiantato un defibrillatore sottocutaneo per il malore accusato il 1° dicembre nel corso di Fiorentina-Inter: l'intervento verrà effettuato presso l'Utic, l'Unità di terapia intensiva cardiologica dell'ospedale Careggi di Firenze dove il 22enne centrocampista viola è ricoverato da mercoledì scorso.

Come appreso da fonti vicine alla Fiorentina, il debrifillatore è removibile.Il giocatore, quindi, una volta raccolti tutti i risultati degli accertamenti effettuati in questi giorni, potrà decidere anche di toglierlo in totale autonomia. Bove dovrebbe lasciare l'ospedale fra giovedì e sabato prossimi. A scriverlo è l'Ansa

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