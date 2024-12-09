Bove domani si mette il defibrillatore sottocutaneo ma poi potrà toglierlo. Serve per capire le sue condizioni

Edoardo Bove domani verrà impiantato un defibrillatore sottocutaneo per il malore accusato il 1° dicembre nel corso di Fiorentina-Inter: l'intervento verrà effettuato presso l'Utic, l'Unità di terapia...

Edoardo Bove domani verrà impiantato un defibrillatore sottocutaneo per il malore accusato il 1° dicembre nel corso di Fiorentina-Inter: l'intervento verrà effettuato presso l'Utic, l'Unità di terapia intensiva cardiologica dell'ospedale Careggi di Firenze dove il 22enne centrocampista viola è ricoverato da mercoledì scorso.

Come appreso da fonti vicine alla Fiorentina, il debrifillatore è removibile.Il giocatore, quindi, una volta raccolti tutti i risultati degli accertamenti effettuati in questi giorni, potrà decidere anche di toglierlo in totale autonomia. Bove dovrebbe lasciare l'ospedale fra giovedì e sabato prossimi. A scriverlo è l'Ansa

SCARONI CONTRO FONSECA

https://www.labaroviola.com/il-presidente-del-milan-scaroni-va-contro-fonseca-e-lo-smentisce-per-me-ha-ragione-larbitro/280179/