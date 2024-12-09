Il presidente del Milan Scaroni va contro Fonseca e lo smentisce: "Per me ha ragione l'arbitro"

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato al suo arrivo in Lega a Milano, rispondendo brevemente ad una domanda sul gol di Charles De Ketelaere dell'Atalanta contro i rossoneri. Per l'AIA, rico...

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato al suo arrivo in Lega a Milano, rispondendo brevemente ad una domanda sul gol di Charles De Ketelaere dell'Atalanta contro i rossoneri. Per l'AIA, ricordiamo, la decisione dell'arbitro La Penna nell'occasione è stata corretta. "E' una cosa che decide l'arbitro, io non opino mai sulle decisioni degli arbitri. Gli arbitri hanno sempre ragione per definizione", il breve pensiero del numero uno della società rossonera.

Dopo la partita, invece, il tecnico Paulo Fonseca si era duramente scagliato contro la decisione arbitrale: "Io non ho paura di dire la verità. Io ho sempre rispettato il lavoro degli arbitri, ma tutte le settimane succede sempre la stessa cosa. Manca sempre il rispetto per il Milan. Iniziamo la partita con un gol che non è regolare e questo cambia la partita. Questo arbitro ha fatto il VAR contro l'Udinese e potete vedere cosa è accaduto contro l'Udinese. "Meritavamo di più, è difficile perdere una partita così per due palle inattive. Io però voglio dire una cosa: sono sempre stato zitto mentre tutti parlano, ma stare zitto e guardare cosa è successo sul primo gol è incredibile... Non ci sono dubbi su quell'episodio. Io so che quello dell'arbitro è un lavoro difficile, ma sono stanco di vedere sempre le stesse cose. Contro il Milan non ci sono mai dubbi, non c'è rispetto nei nostri confronti". Lo scrive Tuttomercatoweb

MONTOLIVO DISTRUGGE VLAHOVIC

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