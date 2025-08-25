TMW: "Harder al Milan, il retroscena: la Fiorentina ci aveva provato prima che andasse allo Sporting"

Come svelato da TuttoMercatoWeb, la Fiorentina aveva provato a prendere Harder prima del suo trasferimento allo Sporting

Si avvicina il colpo Conrad Harder (20 anni) per il Milan, che si prepara così a regalare un nuovo attaccante a mister Allegri. Il danese potrebbe non essere neppure l'unico volto nuovo in arrivo nel reparto offensivo, ma di sicuro c'è che tra tutte le varie soluzioni possibili, è quella oggi più vicina a vestirsi di rossonero.

E dire che Harder già in passato avrebbe potuto trasferirsi in Serie A, ma il suo possibile trasferimento sul suolo italiano non è mai avvenuto. Almeno non fino ad oggi. La scorsa estate infatti sul classe 2005 si era mossa la Fiorentina, che aveva provato a sondare il terreno con il Nordsjaelland prima del suo trasferimento allo Sporting Clube de Portugal ma si era fermata di fronte alla richiesta dei danesi da circa 20 milioni di euro, la stessa cifra più o meno per la quale si è poi concretizzato il trasferimento portoghese.

Attaccante non gigantesco ma comunque capace di farsi valere sul piano fisico (è alto 185 centimetri), è un centravanti moderno, che abbina la capacità di giocare in area di rigore a tanto movimento. Deve ancora un po' affinare il rapporto con il gol: dai numeri devastanti dei settori giovanili, infatti, Harder è passato ad una prolificità ben più ridotta quando ha fatto il salto da pro. Con il Nordsjaelland sono stati 9 i gol segnati, in 41 presenze con la prima squadra, 12 in 51 allo Sporting. Al Milan si augura che questi numeri possano crescere. Lo scrive TMW.