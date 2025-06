Di Marzio annuncia: “Harder va in prestito al Padova, ma prima rinnova il contratto con la Fiorentina”

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il Padova sarebbe in chiusura per il prestito di Jonas Harder dalla Fiorentina. Il club veneto, che l’anno prossimo farà la Serie B, sta per prendere in prestito il giovane mediano italiano classe 2005 su cui gravitava l’interesse anche del Modena. Harder è stato un pezzo fondamentale della Primavera di Galloppa questa stagione, ed è stato ritenuto pronto per affrontare la Serie B. La chiusura della trattativa è prevista per giovedì. Prima che però l’affare si concretizzi, Harder rinnoverà il contratto con la Fiorentina. Anche il Catanzaro era interessato ad Harder, che era addirittura una richiesta del neo tecnico Alberto Aquilani alla dirigenza.