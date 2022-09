La Fiorentina mette gli occhi su Vasic, giovane talento del Padova che sta stregando la Serie C

La Fiorentina mette nel mirino Aljosa Vasic. Le ottime prestazioni offerte con la maglia del Padova non sono passate inosservate, tanto da arrivare agli occhi della dirigenza viola. In questo avvio di campionato da Vasic, trequartista classe 2002 ha già collezionato 5 presenze, 2 reti e un assist in biancoscudato. Stando quanto riportato da TuttoC.com, infatti, il giovane trequartista avrebbe già attirato l’attenzione anche del Sassuolo. Le due società di massima serie proveranno ad accaparrarsene le prestazioni già nella sessione di gennaio di calciomercato per poi lasciarlo in Veneto in prestito fino a fine stagione. Di seguito l’ultima perla messa a segno da Vasic.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALO 📞 (@vasic.aljosa)