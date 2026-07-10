Il Mattino di Padova riporta: "Inserimento del Sassuolo per Harder, trattativa coi veneti più difficile"

Il giovane centrocampista potrebbe passare agli emiliani in prestito

Secondo quanto riferito da Il Mattino di Padova, resta in piedi la pista che porterebbe al ritorno di Jonas Harder in maglia biancoscudata, anche se l'operazione presenta diverse insidie, nonostante il defilarsi del Modena. La Fiorentina ha infatti ricevuto numerosi sondaggi per il centrocampista classe 2005 e, di recente, si sono rifatti sotto anche alcuni club di massima serie, tra cui il Sassuolo. La dirigenza veneta spinge per definire l'accordo in tempi brevi, ma al momento la situazione resta bloccata in una fase di attesa.