Cacia: "Per Italiano Fiorentina potrebbe essere un trampolino verso i top club. Vlahovic dovrà riconfermarsi"

Le parole rilasciate a Lady Radio dall'ex attaccante della Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l'ex attaccante Daniele Cacia ha parlato del neo tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, suo compagno di squadra ai tempi di Padova. Le sue parole:

"Ho conosciuto Italiano nel 2012, era verso il finale di carriera e si vedeva che era già pronto per fare l'allenatore. Sono contento che sia arrivato alla Fiorentina, potrebbe essere un trampolino di lancio verso i top club, senza mancare di rispetto. Mi colpì molto la sua determinazione nel mettere in atto le sue idee. Inoltre è uno che fa bel calcio e i giocatori lo seguono volentieri".

Prosegue Cacia: "Firenze merita un mercato importante. Tolto Ribery, ci sono stati pochi colpi. Vlahovic ha mostrato le sue grandi qualità, ora deve riconfermarsi".

LEGGI ANCHE: (VIDEO) "DAVIDE-RITRATTO DEL CAPITANO ASTORI", IL DOC DI EDERA

https://www.labaroviola.com/video-davide-ritratto-del-capitano-astori-il-documentario-girato-da-edera/144801/