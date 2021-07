(VIDEO): “Davide – Ritratto del Capitano Astori”, il documentario girato da Edera

Oggi è uscito il documentario su Davide Astori girato dai ragazzi di Edera, “Davide – Ritratto del Capitano Astori” dove si affrontano i momenti più belli ma anche più difficili della storia di Astori, come l’incoronazione a capitano della Fiorentina o il funerale in Piazza Santa Croce. Tante le testimonianze, da Gianluigi Buffon, Stefano Pioli, Borja Valero, German Pezzella, Salvatore Sirigu, Giorgio Chiellini e non solo.



