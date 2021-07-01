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Ufficiale, Ribery lascia la Fiorentina, nessun rinnovo. Il saluto del club viola: "Grazie"

Ribery è fuori dal progetto Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 luglio 2021 11:52
Ufficiale, Ribery lascia la Fiorentina, nessun rinnovo. Il saluto del club viola: "Grazie" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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La Fiorentina dopo Borja Valero che ha dato l'addio al calcio giocato, oggi, primo giorno della nuova stagione saluta anche un grande campione, al quale è scaduto il contratto, Franck Ribery. L'annuncio sui canali ufficiali del club viola:

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