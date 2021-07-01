Ufficiale, Ribery lascia la Fiorentina, nessun rinnovo. Il saluto del club viola: "Grazie"
Ribery è fuori dal progetto Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
01 luglio 2021 11:52
La Fiorentina dopo Borja Valero che ha dato l'addio al calcio giocato, oggi, primo giorno della nuova stagione saluta anche un grande campione, al quale è scaduto il contratto, Franck Ribery. L'annuncio sui canali ufficiali del club viola:
LEGGI ANCHE, LA FIORENTINA SALUTA SUI SOCIAL IL SUO “SINDACO” CHE SI RITIRA DAL CALCIO GIOCATO: “GRAZIE BORJA VALERO
https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-saluta-sui-social-il-suo-sindaco-che-si-ritira-dal-calcio-giocato-grazie-borja-valero/144778/