Come possiamo apprendere sul Corriere dello Sport, nella giornata di ieri Franck Ribery si è allenato regolarmente e come abbiamo riportato anche noi è stato convocato per la sfida al Padova. Ma, sempre secondo il giornale, salvo sorprese, il francese non sarà impiegato per evitare qualsiasi tipo di rischio in vista della sfida di campionato contro la Roma. Stesso discorso per Lirola, uscito malconcio dalla sfida con l’Udinese.

Peggiori invece le condizioni del capitano Pezzella, che ha dolore alla caviglia e quasi certamente oltre al Padova salterà anche la gara di campionato con la Roma

LEGGI ANCHE, NAZIONE, FIORENTINA, LA COPPA ITALIA OBIETTIVO STAGIONALE, ECCO LA VIA PER L’EUROPA