Gazzetta, la Fiorentina soffre (e non poco) contro il Padova. Prova sicuramente non piaciuta a Commisso

La Fiorentina sfrutta al meglio la confusione iniziale degli avversari, scrive La Gazzetta dello Sport. E al 10′ passa con il primo gol di Venuti, bravo a correggere di testa una pennellata di Saponara. La squadra viola dal punto di vista tattico è quella di sempre. Iachini ripropone il solito 3-5-2 con Callejon ancora una volta in versione seconda punta. Il Padova però è distratto ed è senza un paio di pedine chiave: per la Fiorentina è tutto facile. Convincono Barreca al debutto e Saponara che al 31′ centra la traversa. Un minuto dopo arriva il 2-0 con un tiro da fuori area di Callejon al primo centro in maglia viola. infine nel recupero la Fiorentina prende un’altra traversa a causa di una presa sbagliata del portiere Vannucchi su conclusione di Cutrone. Gara chiusa? Neppure per sogno.

Mandorlini nell’intervallo con quasi tutta La Rosa a disposizione, rimette a posto la squadra. Inserisce prima Santini e Germano poi Nicastro. La Fiorentina sparisce dal campo e il Padova sale in cattedra. Va a segno al 10′ con una splendida rovesciata proprio di Santini e centra un palo con Nicastro. Cambiano poco anche gli inserimenti di Ribery e di Kouame. È Terracciano invece a salvare la vittoria con un miracolo su una conclusione a botta sicura di Nicastro. Una prova che sicuramente non sarà stata gradita da patron Commisso che alla luce delle problematiche mediatiche del Padova ha preferito seguire la partita dal suo albergo.

