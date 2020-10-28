PAGELLE VIOLA, SAPONARA FARO, CUTRONE ALTRO FLOP, TERRACCIANO TOP. GLI ALTRI...

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina per la partita contro il Padova di Coppa Italia. Vince 2-1 la squadra viola grazie ai gol di Venuti e Callejon

Terracciano 7 Non ha colpe sul gol, anzi ha il merito si salvare la squadra con una bella parata sul 2-1 che salva il risultato

Martinez Quarta 6 Senza infamia e senza lode. Svolge il suo compito in maniera attenta, a volte emerge, a volte commette qualche piccolo errore ma è normale in un sistema di gioco nuovo

Milenkovic 6.5 il migliore della difesa, non sbaglia quasi mai interventi si fa sentire anche in fase di impostazione

Igor 5 non perfetto in alcuni disimpegni e dalla sua parte il Padova attacca senza troppi problemi. Si perde al 90' Nicastro che rischia di segnare

Venuti 7 Segna e non sbaglia quando viene chiamato in causa e attacca sempre con ordine creando pericoli

Barreca 5.5 svolge il suo compito in maniera scolastica senza mai provare a far qualcosa in più.

Pulgar 5 sbaglia tanto in una partita che avrebbe dovuto rilanciarlo

Duncan 6 ottimo l'assist a Cutrone che sbaglia, cerca di emergere ma non riesce, nemmeno per colpa sua

Saponara 7 Insieme con Venuti il migliore in campo. La luce vera della squadra, inventa, fa l'assist, crea qualcosa ogni qual volta ha la palla tra i piedi.

Callejon 6.5 un gol e tanto lavoro per la squadra, dialoga bene con tutti i compagni di squadra seppur non giochi nel suo ruolo

Cutrone 5 Se fai fatica anche contro una squadra di serie C e quando giochi titolare vuol dire che non ci sei. Pasticcia praticamente sempre e si mangia un gol da solo davanti portiere

Ribery 6 entra al 68' ed è sempre molto bravo tecnicamente, mette più di una volta in difficoltà la difesa avversaria

Koaumè 5.5 entra anche lui al 68' ma non incide anche perchè non ha avuto un pallone giocabile.