CorSport, Fiorentina-Padova era a rischio rinvio, Commisso ha preferito seguirla in streaming

Al Franchi, ieri, non c’era Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina. Vista la situazione, con l’incertezza che in certi momenti ha fatto pensare anche ad un eventuale rinvio del match, il patron, come ha precisato il club, ha preferito non venire allo stadio: ha seguito la gara in diretta streaming su Rai Play. Adesso c’è da pensare alla Roma, prossimo avversario in campionato, domenica sera. Salvo cambi di programma, il patron potrebbe seguire la squadra all’Olimpico e poi partire per gli Usa, dopo questo mese vissuto a Firenze con squadra e dirigenti. Lo riporta il Corriere dello Sport.

