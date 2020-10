Tuttosport, la Fiorentina passa il turno di Coppa Italia ma che brividi! Terracciano evita la figuraccia

Nel gelido deserto del Franchi (Commisso ha preferito vederla in tv) la rete più bella è quella di Santini, toscano di Bagno a Ripoli, che trafigge in rovesciata una Fiorentina colpevolmente rilassatasi. Il Padova, capolista in C nel suo girone, attacca, colpisce pure un palo con Nicastro e sullo stesso attaccante Terracciano evita ai viola una figuraccia. Lo scrive Tuttosport.

