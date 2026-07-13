Dal Veneto scrivono: "Braschi non convocato per il ritiro perché sta andando al Padova in prestito"

Il giovane attaccante viola sta per andare dai biancoscudati

Il Padova si muove concretamente sul fronte calciomercato e, come riferito da Trivenetogol, ha messo gli occhi su Riccardo Braschi, giovane e promettente attaccante di proprietà della Fiorentina.

Il classe 2006, che nell'ultima stagione ha già assaporato il palcoscenico della Serie A collezionando il suo esordio ufficiale, non è stato inserito nella lista dei convocati per il ritiro estivo della prima squadra viola. Questo scenario apre le porte a una sua possibile partenza: nelle prossime ore è infatti in agenda un summit tra i vertici del Padova e la dirigenza toscana per valutare i margini di un trasferimento con la formula del prestito.