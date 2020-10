Fiorentina-Padova in diretta, come vederla, orario e tutte le informazione sul match viola

Fiorentina-Padova è stata anticipata di un ora, per non finire in contemporanea alla Champions League e poter essere trasmessa dalla Rai. L’emittente trasmetterà la partita su Rai Play, il proprio servizio di streaming.

Per seguire la partita, che inizierà alle ore 17.00, basterà andare sul sito Rai play, cliccare la partita ed attendere che il computer o il dispositivo mobile si connetta. Purtroppo la partita non si potrà vedere in televisione a meno che non si disponga di una smart TV

LEGGI ANCHE, MONTI: “HO IL COVID, SONO ATTACCATO ALL’OSSIGENO 16 ORE AL GIORNO. MI LAVANO LE INFERMIERE. E’ DURA, UN FILM DELL’ORRORE”