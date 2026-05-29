Dal Veneto riportano: "Il Padova chiede informazioni per Braschi alla Fiorentina, viola vicini ad accettare"

Il talento della Primavera potrebbe passare agli euganei in prestito per fare esperienza

Il Padova si muove sul mercato e punta con decisione a Riccardo Braschi, giovane attaccante classe 2006 di proprietà della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Mattino di Padova, il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli e il suo staff stanno seguendo da vicino il talento viola, fresco campione d’Italia e autore di un'ottima stagione da 17 gol nel campionato Primavera 1. L'intenzione della Fiorentina è quella di cedere il giocatore in prestito in Serie B per permettergli di fare esperienza nel calcio professionistico. In questo contesto, il club biancoscudato punta a sfruttare un canale privilegiato con i toscani, nato dagli ottimi rapporti e dall'eccellente valorizzazione di Harder nell'ultima stagione. Le due società torneranno a confrontarsi a breve, ma Braschi rappresenta già il profilo ideale identificato dal Padova per rinforzare il proprio reparto offensivo.