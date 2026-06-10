Il Corriere dello Sport annuncia: "Il Padova vuole Harder ancora in prestito per un anno"

Il giovane centrocampista di proprietà viola ha interessato anche altre squadre

Il Padova si sta muovendo concretamente per trattenere Jonas Harder. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport-Stadio, la società veneta ha tutta l'intenzione di confermare in rosa il giovane centrocampista classe 2005 di proprietà della Fiorentina, reduce da un'annata positiva in prestito proprio tra le file del club biancoscudato. Nel corso dell'ultimo campionato di Serie B, Harder è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante collezionando un totale di 26 presenze e mettendo a segno una rete. La trattativa per la sua permanenza a Padova non si preannuncia tuttavia in discesa: sulle tracce del promettente mediano di scuola viola, infatti, si è registrato anche il forte interesse da parte di Sassuolo e Avellino, pronte a sfidare i veneti per assicurarsi le prestazioni del calciatore.