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Notizie Avellino Fiorentina

Illanes lascia il Chievo Verona. Ufficiale il suo ritorno all'Avellino in Serie C

11 gennaio 2021 23:27

Ufficiale: la Fiorentina ha ceduto a titolo temporaneo Illanes all'Avellino e Bangu ha titolo definitivo al Gubbio

20 agosto 2019 23:01

Gori segna e prepara il grande salto, su di lui ci sono Avellino e Hellas Verona

06 giugno 2018 18:35

Lezzerini, addio definitivo alla viola: triennale con l'Avellino, manca soltanto la firma

26 giugno 2017 12:24

L'Avellino vuole acquistare Lezzerini a titolo definitivo, per lui pronto un triennale

19 giugno 2017 12:46

Lezzerini ha convinto e la sua esperienza in prestito all'Avellino potrebbe continuare

08 giugno 2017 18:31

Calcio scommesse, Izzo del Genoa squalificato per un anno e mezzo.

12 aprile 2017 13:38

LO STRANO CASO DI LUCA LEZZERINI

16 marzo 2017 13:02

L'emozionante lettera di saluto di Lezzerini alla Fiorentina, ai suoi tifosi, a Sousa e allo spogliatoio

19 gennaio 2017 11:10

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