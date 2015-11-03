Notizie Avellino Fiorentina

Illanes lascia il Chievo Verona. Ufficiale il suo ritorno all'Avellino in Serie C
11 gennaio 2021 23:27
Ufficiale: la Fiorentina ha ceduto a titolo temporaneo Illanes all'Avellino e Bangu ha titolo definitivo al Gubbio
20 agosto 2019 23:01
Gori segna e prepara il grande salto, su di lui ci sono Avellino e Hellas Verona
06 giugno 2018 18:35
Lezzerini, addio definitivo alla viola: triennale con l'Avellino, manca soltanto la firma
26 giugno 2017 12:24
L'Avellino vuole acquistare Lezzerini a titolo definitivo, per lui pronto un triennale
19 giugno 2017 12:46
Lezzerini ha convinto e la sua esperienza in prestito all'Avellino potrebbe continuare
08 giugno 2017 18:31
Calcio scommesse, Izzo del Genoa squalificato per un anno e mezzo.
12 aprile 2017 13:38
LO STRANO CASO DI LUCA LEZZERINI
16 marzo 2017 13:02
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