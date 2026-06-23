Il Mattino scrive: "Accordo ai dettagli per Kouadio all'Avellino dalla Fiorentina, chiamata positiva"

Il giovane difensore viola potrebbe accasarsi in prestito in Irpinia in B

Si accende l'asse di mercato tra l'Avellino e la Fiorentina, con i biancoverdi pronti a scommettere sulla linea verde del club toscano. I dialoghi tra la dirigenza irpina e l'entourage di Eddy Kouadio hanno registrato una netta fumata bianca: il difensore classe 2007, nonostante il forte pressing del Modena guidato dal suo ex tecnico Daniele Galloppa, ha dato la sua totale disponibilità al trasferimento in Campania. Come riportato dalle colonne de Il Mattino, l'Avellino deve ora perfezionare l'accordo con la società viola, disposta a privarsi del centrale solo in prestito ma chiedendo un incentivo legato al minutaggio; una formula che trova il pieno gradimento dei lupi, pronti a garantire al giovane un impiego costante.

Con le medesime condizioni e il benestare del padre Raffaele, che ne cura gli interessi, la Fiorentina ha aperto alla cessione in Irpinia anche di Tommaso Rubino. Il trequartista classe 2006 vanta già un esordio in massima serie contro il Genoa nella stagione 2024/25 e viene da un'annata di crescita in Serie B con la Carrarese, dove ha totalizzato 26 presenze e 2 gol.

Resta invece congelata la situazione relativa a Tommaso Martinelli, altro profilo monitorato con attenzione dall'Avellino. Il portiere del 2006 ha una parola data alla Sampdoria, dove ha trascorso l'ultimo semestre in prestito, ma il club ligure si trova attualmente nel caos societario, bloccando di fatto il trasferimento. Dal canto suo, la società biancoverde non ha alcuna fretta, potendo già contare su adeguate coperture tra i pali, ed è disposta ad aspettare con calma la decisione definitiva dell'estremo difensore.