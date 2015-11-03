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Notizie Kouadio Fiorentina

Corriere Fiorentino rivela: “Fascia destra? Vanoli deve decidere tra Comuzzo, Parisi o Kouadio”

01 aprile 2026 09:00

Corriere Fiorentino svela: "Comuzzo e Fortini non convincono. Domani Kouadio dal 1'?"

01 marzo 2026 10:23

Kouadio rinnova con la Fiorentina: si lega al Club viola fino al 2030 con opzione fino al 2031

06 febbraio 2026 14:48

Nazione: “Tre centrali sono pochi per la Fiorentina anche se Kouadio si può adattare”

31 gennaio 2026 09:30

TMW rivela: "Non solo Martinelli, anche Kouadio partirà titolare. In difesa anche Pablo Marì e Viti"

18 dicembre 2025 11:29

Angeloni: "Fortini ha un'ottima personalità e tranquillità nel gioco, Kouadio ha doti fisiche importanti"

30 novembre 2025 15:20

Corriere Fiorentino: “Fortini e Kouadio, altra chance per loro! I giovani esterni scalano posizioni”

27 novembre 2025 08:54

Nazione sicura: “Ndour, Fortini e Kouadio sugli scudi: la linea verde non è solo una suggestione”

25 ottobre 2025 10:12

Kouadio, talento e personalità da grande, il vivaio viola cresce un nuovo gioiello

24 ottobre 2025 23:11

Nazione: “Kouadio è la rivelazione della Fiorentina. Ha già esordito contro il Torino”

06 settembre 2025 08:36

Bucchioni: "Kean deve correggere questi atteggiamenti, un campione non può permettersi queste reazioni"

22 agosto 2025 14:07

Corriere Fiorentino: “Il Torino vuole Fortini a titolo definitivo. Kouadio promosso in prima squadra?”

17 agosto 2025 09:29

Repubblica: "Caccia al vice Comuzzo. Kouadio supera Kospo tra i giovani"

12 agosto 2025 12:39

Alla scoperta di Eddy Kouadio: il nuovo talento in casa Fiorentina pronto per il salto tra i grandi

11 agosto 2025 16:32

Bucchioni: "Sohm è perfetto per fare il titolare con Fagioli a centrocampo, è quello che serviva"

09 agosto 2025 17:21

Nazione: "Moreno pronto all'esordio con la Fiorentina. Palladino chiama Kouadio e Baroncelli"

02 ottobre 2024 08:27

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