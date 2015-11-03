Notizie Kouadio Fiorentina

Corriere Fiorentino rivela: “Fascia destra? Vanoli deve decidere tra Comuzzo, Parisi o Kouadio”
01 aprile 2026 09:00
Corriere Fiorentino svela: "Comuzzo e Fortini non convincono. Domani Kouadio dal 1'?"
01 marzo 2026 10:23
Kouadio rinnova con la Fiorentina: si lega al Club viola fino al 2030 con opzione fino al 2031
06 febbraio 2026 14:48
Nazione: “Tre centrali sono pochi per la Fiorentina anche se Kouadio si può adattare”
31 gennaio 2026 09:30
TMW rivela: "Non solo Martinelli, anche Kouadio partirà titolare. In difesa anche Pablo Marì e Viti"
18 dicembre 2025 11:29
Angeloni: "Fortini ha un'ottima personalità e tranquillità nel gioco, Kouadio ha doti fisiche importanti"
30 novembre 2025 15:20
Corriere Fiorentino: “Fortini e Kouadio, altra chance per loro! I giovani esterni scalano posizioni”
27 novembre 2025 08:54
Nazione sicura: “Ndour, Fortini e Kouadio sugli scudi: la linea verde non è solo una suggestione”
25 ottobre 2025 10:12
Kouadio, talento e personalità da grande, il vivaio viola cresce un nuovo gioiello
24 ottobre 2025 23:11
Nazione: “Kouadio è la rivelazione della Fiorentina. Ha già esordito contro il Torino”
06 settembre 2025 08:36
Bucchioni: "Kean deve correggere questi atteggiamenti, un campione non può permettersi queste reazioni"
22 agosto 2025 14:07
Corriere Fiorentino: “Il Torino vuole Fortini a titolo definitivo. Kouadio promosso in prima squadra?”
17 agosto 2025 09:29
Repubblica: "Caccia al vice Comuzzo. Kouadio supera Kospo tra i giovani"
12 agosto 2025 12:39
Alla scoperta di Eddy Kouadio: il nuovo talento in casa Fiorentina pronto per il salto tra i grandi
11 agosto 2025 16:32
Bucchioni: "Sohm è perfetto per fare il titolare con Fagioli a centrocampo, è quello che serviva"
09 agosto 2025 17:21
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