Il Mattino riporta: "Avellino e Fiorentina avranno una chiamata nel pomeriggio per Kouadio e Martinelli"

Gli irpini chiameranno la Fiorentina per parlare dei due giovani

Come riportato da Il Mattino, per il pomeriggio è stato fissato un vertice telefonico tra il direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello, e i responsabili del mercato della Fiorentina, Valentino Angeloni e Fabio Paratici, incentrato sui giovani Kouadio e Martinelli. Nonostante il recente insediamento di Daniele Galloppa sulla panchina del Modena, il difensore classe 2006 Kouadio si è detto entusiasta di un eventuale trasferimento in Irpinia; tuttavia, l'operazione resta in salita a causa della folta concorrenza, proveniente in particolar modo da diversi club di Serie B, fermo restando che la società viola aprirà solo a soluzioni basate sul prestito. Nel corso dello stesso colloquio, il dirigente campano proverà a rilanciare il pressing anche per Tommaso Martinelli, promettente portiere anch'egli nato nel 2006, il quale però al momento preferisce dare la priorità all'offerta ricevuta dalla Sampdoria.